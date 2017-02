Rihanna está de parabéns

Hoje, 20 de fevereiro é dia de cantar os parabéns a Rihanna. A artista de 29 anos terá muito orgulho numa carreira recheada de prémios internacionais, que o digam os quase 50 milhões de fãs apenas no Instagram.

Olhamos de perto algumas curiosidades sobre a vida de Rihanna, nascida de Saint Michael, Barbados, é de signo Peixes.

Rihanna é o seu nome do meio: na realidade, no passaporte, cartão de identificação e demais documentos oficiais, Rihanna é Robyn Rihanna Fenty. Nasceu na cidade de Saint Michael, nos Barbados, neste dia em 1988. Na fotografia, ao lado, Rihanna é a de blusa rosa, na casa onde cresceu com a família.

Rihanna mudou-se para os EUA com 16 anos de idade. Assinou com a Def Jam Recordings depois de fazer uma audição com Jay-Z, que na época era chefe da editora e quando lançou o seu primeiro álbum, “Music of the Sun”, (2005) a aceitação não foi muito boa, ficou num modesto décimo lugar nas tabelas da Billboard.

De facto, o primeiro sucesso chegou com o segundo álbum, “A Girl Like Me”, de 2006: “SOS” trepou ao topo das tabelas dos Estados Unidos e ganhou Disco Platina.

A explosão que a tornou famosa em todo o mundo chegou mesmo com o terceiro álbum, “Girl Gone Bad” (2007). O tema que empurraria o álbum ao primeiro lugar foi “Umbrella”. A música teve a participação especial de Jay-Z, o seu padrinho artístico, que terá dado um decisivo contributo. Em todas as tabelas mundial “Umbrella” foi número 1.

O gigante sucesso do disco fez com que Rihanna não lançasse nenhum álbum em 2008. O disco seguinte, “Rated R”, saiu só em novembro de 2009. Mas um triste episódio em 2009 marcou o percurso da artista quando se dirigia para a cerimónia dos Grammy: foi agredida pelo namorado da altura, Chris Brown, e foi parar ao hospital.

Ele foi julgado e condenado a cinco anos de liberdade condicional e seis meses de trabalhos comunitários. Ela perdoou-o e havia rumores de que estariam juntos de novo. Em 2013, surgiram fotos dos dois abraçados na sua festa de aniversário.

Lançou “Loud” em 2010, “Talk That Talk” em 2011 e “Unapologetic” em 2012. Em 2013, igualou o recorde dos Beatles e de Elvis Presley ao colocar sete músicas no topo da tabela britânica durante sete anos consecutivos.

A relação de Rihanna com seu país natal é muito saudável. É Embaixadora do Turismo de Barbados desde 2011 e faz campanhas fotográficas para promover a ilha. É também filantropa: em 2006 criou a The Believe Foundation, que ajuda crianças com doenças terminais ou em tratamentos prolongados.

Antes de se tornar famosa mundialmente como cantora, Rihanna arriscou participações em filmes. O primeiro foi “As Apimentadas”, de 2006. E a sua maior influência musical é Mariah Carey. A música “Vision of Love” (1990) segundo Rihanna, teve um impacto enorme em sua vida.

Vencedora de dezenas de prémios internacionais, muito descontraída e talentosa, Rihanna é uma das maiores divas da atualidade. Parabéns!