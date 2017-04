Rihanna faz montagem com fotos da rainha Isabel II e chovem críticas

Rihanna assinalou o aniversário da rainha Isabel II, de Inglaterra, com uma montagem de uma série de fotografias e muitos seguidores não acharam muita piada.

A matriarca da família real britânica celebrou o seu 91º aniversário no passado dia 21 de abril, e a cantora dos Barbados colocou a cara da rainha em várias fotografias suas fazendo com que aparecesse ‘vestida’ com alguns dos seus looks, de forma a parabenizar a monarca.

As montagens foram partilhadas durante o fim de semana na sua conta de Instagram e deram muito que falar não só na rede social como na imprensa internacional.

Não tardou para que centenas de seguidores manifestassem o seu desagrado pelas imagens, sobretudo os britânicos, apelidando-a de ‘menina estúpida’.

“Quem é que ela acha que é? Perdeu todo o meu respeito depois disso. Essa senhora é uma verdadeira rainha, que deve ser respeitada, ao contrário de você, que é uma rainha apenas na sua cabeça!”, pode ser lido entre centenas de comentários, muitos deles a pedirem mais humildade à cantora dos barbados.

Relembre-se que Rihanna é amiga e próxima do príncipe Harry, neto da rainha.

Veja as imagens em baixo: