Rihanna ultrapassa recorde de Michael Jackson

A história tem vindo a ser reescrita pelos artistas mais populares do panorama musical atual nos Estados Unidos. Riahanna chega ao top 10 da Billboard e ultrapassa a marca do Rei da Pop, Michael Jackson.

Pela 30ª vez na sua carreira, a cantora dos Barbados entra no top 10 com “Love On The Brain”, passando Michael Jackson, ao passo que os DJ nova-iorquinos The Chainsmokers mantém o hit “Close (Feat. Halsey)” entre o top 10 pela 26ª semana consecutiva, batendo o recorde de Mark Ronson e LeAnn Rimes.

Além de Rihanna, apenas Madonna e os Beatles têm tantas músicas que se mantiveram tão alto no ranking: 38 e 34 músicas, respetivamente.

Esta tem sido uma das semanas mais movimentadas da Billboard Hot 100. Ed Sheeran garante o primeiro lugar com “Shape Of You”, somando quatro semanas na liderança da tabela. Taylor Swift e ZAYN sobem para o segundo lugar, e Katy Perry faz um grande arranque, o melhor na categoria feminina desde 2015, com “Chained To The Rythm (Feat. Skip Marley)”.

Com os Grammy ainda nos ar, e aproveitando essa aragem, Bruno Mars e The Weeknd chegam ao top 10 com os seus novos singles.

Top 10 Estados Unidos:

1. “Shape Of You” – Ed Sheeran

2. “I Don’t Wanna Live Forever” – Taylor Swift & ZAYN

3. “Bad and Boujee (Feat. Lil Uzi Vert)” – Migos

4. “Chained To The Rhythm (Feat. Skip Marley)” – Katy Perry

5. “Closer (Feat. Halsey)” – The Chainsmokers

6. “Bad Things (Feat. Camila Cabello)” – Machine Gun Kelly

7. “That’s What I Like” – Bruno Mars

8. “Love On The Brain” – Rihanna

9. “I Feel It Coming (Feat. Daft Punk)” – The Weeknd

10. “Bounce Back” – Big Sean