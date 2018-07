Ringo Starr, dos Beatles, hoje no Luxemburgo

É uma estreia nos palcos luxemburgueses. Um dos dois únicos sobreviventes dos míticos Beatles atua hoje no grão-ducado.

Ringo Starr, o baterista dos “fabulosos quatro”, sobe ao palco da Rockhal na quarta-feira, acompanhado da sua All-Starr Band. Colin Hay, ex-vocalista dos Men at Work, e Graham Gouldman, antigo membro dos 10cc, são alguns dos membros.

Espera-se um concerto em grande, com um repertório composto por algumas das eternas canções dos Beatles e por temas extraídos do último álbum de Ringo, Give More Love.

Ringo Starr e Paul McCartney são os únicos sobreviventes do quarteto de Liverpool, uma das bandas que mais têm influenciado músicos de todo o mundo. John Lennon foi assassinado a 8 de dezembro de 1980 e George Harrison morreu duas décadas depois, vítima de cancro.

‘Ringo Starr and his All-Starr Band’ atuam, então, esta quarta-feira na Rockhal, em Esch/Belval. As portas da sala abrem às 19:00 e, segundo o site da sala de concertos, ainda há bilhetes para o espetáculo.

Redação Latina (Foto: Rockhal)