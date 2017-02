Rita Redshoes, João Só, Luísa Sobral, Márcia, Noiserv envolvidos no Festival da Canção 2017

2017 será um ano de ouro no que toca à participação portuguesa no Festival Eurovisão da Canção. A novidade de peso prende-se com a escolha de um batalhão de compositores de sólida reputação para compor as músicas que irão a concurso.

Luísa Sobral, Márcia, Nuno Feist, Nuno Gonçalves (The Gift), Pedro da Silva Martins (Deolinda), Samuel Úria, Celina da Piedade, Jorge Fernando, Tóli César Machado (GNR), João Pedro Coimbra (Mesa), João Só, Nuno Figueiredo (Virgem Suta), David Santos (Noiserv), Rita Redshoes, Héber Marques e Pedro Saraiva foram os compositores que irão escolher quem interpretará as suas músicas.

Nos seus 60 anos de história, a 51ª edição realiza-se nos meses de fevereiro e março. Ao longo do processo serão selecionadas oito canções finalistas em duas semifinais (quatro em cada grupo de disputa) e, dia 5 de março, haverá uma final onde será apurada a canção que representará Portugal no 62ª Festival Eurovisão da Canção.