Rita Redshoes lembra George Michael

A cantora portuguesa Rita Redshoes lamentou a morte de George Michael lembrando não só o músico, mas também o compositor e instrumentista muitas vezes desconhecido do público em geral.

Rita Redshoes explicou que irá continuar a falar de George Michael no presente, apesar da sua morte no domingo, dia de Natal, pois considera que o músico britânico “não vai desaparecer”, ficando para sempre na memória e na história.

“É uma figura particular por toda a sua história e percurso. O mundo pop tem um lado que às vezes dá uma versão mais ‘light’ daquilo que as coisas são. George Michael na sua carreira sofreu um bocadinho deste fenómeno. É muito mais denso, profundo e muito melhor músico, compositor, instrumentista do que aquilo que a carreira mostrou para o público geral”, contou Rita Redshoes.

A cantora lembrou ainda que George Michael teve “uma carreira com uma dimensão gigante”, mas reconheceu que gosta de se debruçar sobre o lado menos visível do músico britânico “muitas vezes catalogado com um músico mais ligeiro do que era na realidade”.

Rita Redshoes recorda ainda que as músicas de George Michael a acompanharam na infância e, se na altura em que via os videoclips do cantor na televisão só conseguisse ver o seu lado pop, mais crescida, quando começou a perceber mais de música se deixou influenciar mais.

Em 2013, Rita Redshoes gravou para os 25 anos da TSF um ‘cover’ de George Michael: ‘Father Figure”, de 1988.

“Escolhi aquela canção porque tem uma letra muito profunda, muito mais além de uma canção pop que entrou nos ‘tops’ na altura. Para mim foi um prazer imenso, nunca tinha pensado em fazer um cover do George Michael, foi há uns anos, acabou por ser uma figura que me acompanhou o crescimento e me inspirou”, reconheceu.

Fonte: Lusa/ Imagem: Vevo