RMG não tem de ser devolvido ao Estado – Cahen (C/ÁUDIO)

Ao contrário do que muitos pensam, o RMG (Rendimento Mínimo Garantido) – que vai ser substituído pelo REVIS em janeiro de 2019 – não deve ser devolvido ao Estado, quando o beneficiário recomeça a trabalhar.

Em entrevista à Rádio Latina, a ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, explicou que há apenas dois casos em que uma parte do subsídio deve ser devolvido ao Estado: herança e ganhos avultados em jogos de sorte e azar.

Corinne Cahen sublinha que esse argumento falso não deve ser utilizado para evitar um regresso ao mercado de trabalho primário.

A ministra acrescenta ainda que nesta legislatura o Governo decidiu retirar o subsídio de arrendamento do cálculo do montante do RMG para, justamente, incentivar o beneficiário a sair do sistema de assistência pública.

A ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, esclarecendo que o RMG só tem de ser devolvido ao Estado em caso de heranças ou ganhos avultados.

Redação Latina