Robin Thicke acusado de agredir ex-mulher

Paula Patton, atriz e ex-mulher de Robin Thicke, um dos cantores do tema “Blurred Lines”, acusa-o, em tribunal, de a ter agredido fisicamente. Atualmente separados, o casal luta pela custódia do filho, Julian.

De acordo com o TMZ, citado pela Blitz, Patton disse que, em 2013, durante uma discussão, o cantor lhe deu um murro, a empurrou para o chão e ameaçou que lhe partia a cabeça. Estas declarações corroboram com uma queixa de violência doméstica apresentada durante o festival de cinema de Cannes, em 2013.

A acusação acrescenta que Robin Thicke apareceu um casa da mãe de Patton, no passado dia 19 de janeiro, exigindo ver o filho e recusando-se a sair enquanto não o visse. Acabou por sair quando a polícia foi chamada pela mãe. “Este último incidente foi aterrorizante para mim e terrível para o nosso filho”, afirmou a ex-mulher.

Na última quinta-feira, de acordo com a Billboard, um juiz do Tribunal Superior de Los Angeles, Colin Leis, emitiu uma ordem de restrição temporária permitindo-o de fazer apenas visitas monitoradas ao seu filho de seis anos ficando obrigado a permanecer longe da sua ex-mulher.



Thicke possui um histórico de violência doméstica e esta decisão foi ponderada com base na possibilidade de fuga com o filho. Toda a batalha judicial começou depois dos agentes dos serviços de proteção de menores terem tomado conhecimento de alegações de que Thicke tinha agredido fisicamente Julian. Thicke reconheceu que bateu no filho, mas negou que era abusivo.

Patton refere-se ainda às infidelidades de Thicke e do seu problema com drogas nomeadamente cocaína. No entanto, o advogado do cantor diz que é sobre a ex-mulher que decorre uma investigação por “abusos emocionais”.

