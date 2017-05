Roger Waters mostra novo single em programa de TV

Roger Waters foi ao programa The Late Show, do comediante Stephen Colbert, para apresentar o seu mais recente trabalho.

“Déjà Vu” é o título do single – que Waters fez questão de apresentar juntamente com orquestra – e é o segundo avanço do seu novo disco a solo, Is This the Life We Really Want?, com data prevista de lançamento para dia 2 de junho. Roger Waters já não edita um álbum há 25 anos.



“Déjà Vu” começa com guitarra acústica acompanhada por um piano que depois se desenvolvem em torno de um arranjo orquestral. Assista em baixo: