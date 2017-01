Rolling Stones editam hoje novo álbum de ‘blues’

O grupo rock britânico Rolling Stones edita hoje um novo álbum, “Blue & Lonesome“, o 25.º de estúdio, o primeiro apenas dedicado a versões, marcado pelos ‘blues’, influência presente no seu trabalho desde o início da carreira.

Os Rolling Stones já não editavam um novo álbum de estúdio há mais de dez anos, desde “A Bigger Bang”, de 2005, e editam agora “Blues & Lonesome”, do qual já foram reveladas versões de “Just Your Fool”, ‘blues’ de Chicago, de Little Walter, e de “Ride ‘Em On Down”, tema gravado em 1955 por Eddy Taylor.

Este é o primeiro álbum da banda sem originais próprios, apenas com ‘covers’ – versões de músicas mais conhecidas, de outros autores – que visita clássicos dos ‘blues’.

Foi gravado em apenas três dias, em Londres, em dezembro do ano passado, segundo a discográfica, e produzido por Don Was e os The Glimmer Twins (nome da parceria entre Mick Jagger e Keith Richards).

A edição de “Blue & Lonesome” surge depois do DVD “Havana Moon”, que regista o histórico concerto do grupo no passado mês de março em Cuba, para mais de um milhão de pessoas.

O álbum estará disponível em CD, duplo vinil, numa edição ‘deluxe’ que, além do CD, inclui um livro de 75 páginas sobre o processo de gravação do disco e vários postais da banda, assim como um código para “download” digital.

(Lusa)

