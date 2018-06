Romain Schneider faz balanço das mexidas no seguro-dependência (C/ÁUDIO)

O ministro da Segurança Social, Romain Schneider, fez um pequeno balanço do seguro-dependência, quatro meses depois da reforma da lei. Segundo o ministro, a primeira avaliação revela que a maior parte das prestações dos cerca de 13.000 beneficiários até melhorou, sobretudo no caso específico do apoio ao domicílio.

O objetivo da reforma da lei era melhorar e flexibilizar os serviços. E essa meta foi alcançada, sublinhou o ministro.

No entanto, é preciso reformular o texto nalguns aspetos, nomeadamente nos casos em que o prestatário acompanha o utente na ida às compras, acrescenta Romain Schneider.

Os deputados vão avaliar nas próximas semanas se a oferta de prestações é suficiente para dar vazão às necessidades dos utentes que sofrem de demência e que representam 50% do total.

Redação Latina