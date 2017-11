Romain Schneider no Vietname e Laos

O ministro da Cooperação e Ação humanitária, Romain Schneider, inicia hoje uma visita de trabalho ao Vietname e ao Laos.

O grão-ducado e o Vietname mantêm relações de cooperação, a nível do desenvolvimento desde 1993, sendo que em 1995 o Vietname tornou-se num país parceiro da cooperação luxemburguesa.

A parceria bilateral entre o Luxemburgo e o Vietname alargou-se a outros níveis, desde 2016, nomeadamente às áreas da investigação, energias renováveis, luta contra as alterações climáticas e educação.É nesse âmbito que Romain Schneider assina um novo acordo geral de cooperação.

O ministro luxemburguês da Cooperação segue depois viagem até ao vizinho Laos, onde tem agendados vários encontros bilaterais com membros do Governo do país.

A deslocação serve também assinar um acordo que prevê um aumento de 15 milhões de euros para o Programa de Cooperação, sendo que a verba inicial era de 60 milhões de euros.

A visita de trabalho do ministro da Cooperação e Ação humanitária termina na quinta-feira.

Redação Latina