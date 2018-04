Rosuvastatina: Genérico contra o colesterol já está à venda

O medicamento genérico rosuvastatina já está disponível nas farmácias, com a respetiva comparticipação da Caixa Nacional de Saúde (CNS), afirmaram os ministros da Saúde e da Segurança Social, em resposta a uma pergunta parlamentar do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV).

Os cristãos-sociais sublinhavam no texto que os utentes se viam privados dos genéricos e obrigados a comprar o medicamento original – muito mais caro.

O laboratório farmacêutico que produz o genérico informou o Ministério da Saúde da sua introdução no mercado, com cerca de um mês de atraso, o que provocou esta discrepância, sublinharam os dois ministros, na sua resposta.

Este medicamento é indicado para reduzir os níveis de colesterol e já pode ser comprado nas farmácias, com a respetiva comparticipação da CNS, desde o início de abril.

Redação Latina