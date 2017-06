RSA quer abrir nova sede europeia no Luxemburgo

Depois da AIG e da Hiscox, é a vez da RSA. De acordo com o diário Financial Times, que cita o The Daily Telegraph, a seguradora britânica RSA vai abrir uma nova sede europeia, desta vez no Luxemburgo, no seguimento do ‘Brexit’.

O objetivo é poder continuar a aceder ao mercado único depois de o Reino Unido sair da União Europeia.

As operações da multinacional em Espanha, Alemanha, França e Holanda passarão, portanto, a ser coordenadas a partir da nova sede europeia no Luxemburgo.

O diário britânico escreve que a seguradora deverá empregar cerca de uma dezena de pessoas no Grão-Ducado. O Financial Times explica ainda que a sede luxemburguesa nada terá a ver com a filial escandinava, sediada em Estocolmo, visto que esta funciona separadamente.

Redação Latina