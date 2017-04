RTP confirma problemas de coração de Salvador Sobral

A estação pública portuguesa confirmou que Salvador Sobral tem problemas cardíacos.

A RTP confirmou, durante o Telejornal do passado domingo, que o vencedor do Festival da Canção – e representante de Portugal na Eurovisão – “tem problemas de coração e voará para Kiev (onde se realizará o concurso) apenas dois dias antes da semifinal”. O cantor “poderá nem sequer vir a ocupar o palco inteiro. Bastará um cantinho, que será ocupado nos primeiros ensaios pela irmã”.

Luísa Sobral, irmã e autora da canção, deverá ficar encarregue de “todos os preparativos”.

Seja em que dia for que chegue, Salvador Sobral deu a garantia que “vai lá cantar” sem pressão, ao mesmo tempo que reconhece, em entrevista ao jornal espanhol “El País”, que o festival [da canção] já o “ajudou ao máximo que podia”. “Já ganhei com tudo o que aconteceu, porque fizeram algo de mim que eu não era, e o meu disco [Excuse me] está no topo das tabelas dos mais vendidos”, disse.

Sobral descreve como “um pouco agridoce” uma vez que já estava a tentar há um ano “e agora, de repente, tenho uma quantidade brutal de concertos”. E continuou: “O festival difundiu a minha música e eu estou super agradecido”.

De recordar que a presença de Portugal no Festival da Eurovisão deste ano decorre em Kiev [Ucrânia] em 9 de maio e a final está agendada para quatro dias depois.