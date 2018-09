Ruas Glesener e Adolphe Fischer vão ter câmaras de vigilância ainda este ano

Parte das ruas Glesener e Adolphe Fischer, no bairro da gare da cidade do Luxemburgo, vão ser equipadas com câmaras de vigilância ainda este ano. A instalação dos aparelhos está prevista para o outono, de acordo com o ministro da Segurança Interna, Étienne Schneider.

Segundo o ministro, a ideia é alargar a videovigilância na zona da gare, sendo que os serviços competentes da autarquia da capital, da Administração das Pontes e Estradas e da polícia deverão elaborar um “plano detalhado” ainda este mês.

Para já, sabe-se que a medida deverá ser alargada no próximo ano a outras artérias, nomeadamente à Praça de Estrasburgo e às ruas 1900, do Comércio, do Fort Wedell, Wilson e dos Estados Unidos.

Étienne Schneider adianta também que algumas zonas fora do bairro da estação – como Bonnevoie e o passadiço sob a Ponte Adolphe – também deverão vir a ser vigiadas por câmaras, para garantir a segurança dos utentes.

Estes dados foram revelados pelo ministro da Segurança Interna em resposta a uma questão parlamentar da deputada Claudine Konsbruck, do CSV.

Redação Latina (Foto: Lusa)