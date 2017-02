Rui Costa ganha Volta a Abu Dhabi

O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) ganhou hoje a Volta a Abu Dhabi, após a quarta e última etapa, cumprindo a tarefa de defender a liderança nos 143 quilómetros percorridos no Circuito Yas Marina.

No habitual palco do Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1, o corredor da Póvoa de Varzim, de 30 anos, terminou a etapa integrado no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, o australiano Caleb Ewan (ORICA-Scott), que bateu ao ‘sprint’ o britânico Mark Cavendish (Dimension Data) e o alemão André Greipel (Lotto Soudal), em 3:03.06 horas de corrida.

Rui Costa, campeão do mundo em 2013, alcançou a sua sexta vitória em provas por etapas, depois dos Quatro Dias de Dunquerque em 2009, da Volta à Comunidade de Madrid em 2011 e de três edições da Volta à Suíça (2012, 2013 e 2014).

A reação de Rui Costa

“(A vitória) É minha, é da equipa, é da minha família, é de todos vocês e dos nossos patrocinadores. Tenho de agradecer a cada pessoa que pertence a cada grupo que eu acabei de mencionar e dizer obrigado ainda é pouco por tudo o que fazem por mim. MUITO OBRIGADO!

Não pensem que foi um dia fácil. Os meus colegas tiveram de me proteger todo o dia. A chuva, o ritmo e os sprints intermédios tornaram um dia difícil. Corremos todo o dia debaixo de um ritmo forte. Até ao risco final tive de estar sempre bem colocado e atento e até tive de lá ir sprintar para o caso de haver algum corte de tempo.

Foi intenso mas muito saboroso no final. Como é tão bom ganhar na casa do nosso patrocinador, mais ainda sendo uma corrida World Tour. Estou muito feliz e motivado para o que falta.

O primeiro objetivo do ano (Abu Dhabi) foi concretizado com sucesso, agora é continuar a trabalhar forte, sempre focado nos próximos: Clássicas das Ardenas e Giro. Quero continuar entre os melhores”.