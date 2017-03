Rui Gonçalves termina GP Indonésia de motocrosse no quinto lugar

O português Rui Gonçalves (Husqvarna FC 45) alcançou hoje o quinto lugar na única corrida do Grande Prémio da Indonésia, segunda prova do Campeonato do Mundo de motocrosse (MXGP), marcada pelo mau tempo.

No circuito Pangkale Pinang, o piloto de 31 anos, que participa no Mundial desde 2002, completou as 15 voltas em 36.50,292 minutos, a 43,580 segundos do vencedor, o britânico Shaun Simpson (Yamaha).

A segunda corrida acabou por ser cancelada, devido ao mau tempo.

Na Indonésia, Gonçalves somou 16 pontos e subiu ao 13.º posto do campeonato de pilotos, com 24. Na estreia, no Qatar, o português tinha alcançado apenas oito pontos no conjunto das duas corridas.

O italiano Antonio Cairoli (KTM) lidera a competição, com 68 pontos.

A terceira ronda do Mundial está agendada 19 de março, com o Grande Prémio da Argentina.

Depois de três anos de interregno, o mundial de MXGP volta a Portugal, com a 12.ª etapa a decorrer em Águeda, em 02 de julho.