Ryan Adams faz fantástico cover de Bruce Springsteen

Ryan Adams interpretou, ao seu estilo, a música vencedora de Oscar de Bruce Springsteen, “Streets Of Philadelphia”

O cover foi recentemente gravado nos estúdios da BBC Radio 6 Music e o timing não podia ter sido melhor escolhido, em particular, com a 89ª gala do Óscares ainda no ar e com a aproximação dos festejos da temática do ano de 1994 por parte da estação de rádio.

Lançada em 1993, “Streets Of Philadelphia” venceu o Oscar de Melhor Canção Original no ano seguinte, um pouco antes de se tornar um dos maiores hits em todo o mundo.

Veja, em baixo o cover de Ryan Adams no tema de Bruce Springsteen: