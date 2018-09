Ryanair anuncia nova rota Luxemburgo-Malta

A companhia aérea Ryanair vai voar entre o Luxemburgo e Malta. O anúncio foi feito hoje pela transportadora irlandesa de baixo custo.

Estão previstos dois voos por semana, a partir de abril do próximo ano, no âmbito do programa ‘Verão 2019’ da Ryanair.

Atualmente, a companhia ‘low cost’ liga o aeroporto nacional a seis cidades europeias: Lisboa, Porto, Barcelona, Madrid, Londres (Stanstead) e Milão-Bérgamo. A partir deste mês de outubro, também vai ser possível viajar para Palma de Maiorca, Sevilha e Dublin com a companhia de baixo custo.

Redação Latina