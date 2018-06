O que se sabe em Portugal sobre os portugueses do Luxemburgo? (C/ÁUDIO)

O que se sabe em Portugal sobre os portugueses do Luxemburgo? Pouca coisa, segundo Atena Abrahimia, uma jovem de 24 anos, originária do Luxemburgo, a estudar em Portugal desde setembro de 2016. O tema da tese de mestrado é, precisamente, “Os Portugueses do Luxemburgo”.

O projeto inclui uma exposição com o mesmo nome, da qual Atena Abrahimia é curadora. A mostra, que abre ao público esta quinta-feira, em Lisboa, reúne trabalhos de quatro fotógrafos do Luxemburgo.

Escutada pela Rádio Latina, a estudante disse ter a sensação de que os portugueses, em Portugal, têm um conhecimento limitado sobre a comunidade lusa radicada no grão-ducado. Daí esta exposição fazer todo o sentido.

A jovem de 24 anos, de origem iraniana, considera que em Portugal há ainda uma “visão fechada” quanto à evolução da comunidade lusa do Luxemburgo nos últimos anos.

Atena Abrahimia falava à Rádio Latina desde Lisboa, onde está a frequentar o programa de gestão cultural “Lisbon Consortium” da Universidade Católica Portuguesa.

A jovem inaugura hoje a exposição “RECRIAR – Portugueses do Luxemburgo”, com trabalhos dos fotógrafos Sven Becker, Paulo Lobo, Bruno Oliveira e Jessica Theis, no âmbito do seu mestrado. A mostra fica patente ao público até ao fim de junho na Fábrica Braço de Prata, na capital portuguesa.

Redação Latina (Foto: Sven Becker)