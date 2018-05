Sabe qual é o bairro mais procurado da cidade do Luxemburgo?

É um ranking com base nas pesquisas feitas no portal de compra e venda de apartamentos e casas athome.lu. Entre os 24 bairros da cidade do Luxemburgo, o de Belair parece ser o favorito, sendo o mais procurado pelos internautas na cidade do Luxemburgo.

Classificando-o de “invencível”, o portal indica que Belair, situado na parte oeste da capital, continua a ser o mais procurado. O interesse poderá explicar-se pelo facto de se tratar de uma zona residencial e family-friendly, com sete parques infantis, outras tantas escolas e uma mão cheia de centros culturais e desportivos. Além disso fica perto do Parque de Merl e engloba, no seu seio, o Estádio Josy Barthel.

Quanto à mobilidade, o bairro tem 43 paragens de autocarro, seis terminais de bicicletas da rede vel’Oh, nove parques de estacionamento e 18 lugares para pessoas com mobilidade reduzida, segundo os mais recentes dados da autarquia da capital.

Belair, hoje com mais de 11.000 habitantes, nasceu da fusão da antiga comuna de Hollerich com a da cidade do Luxemburgo, em 1920. Inicialmente chamado “Neu-Merl”, o bairro foi batizado de “Belair” em 1956.

Voltando ao ranking do athome.lu, depois de Belair surge Limpertsberg, no segundo lugar da lista dos bairros mais procurados na capital. A fechar o pódio está Bonnevoie, uma das zonas que suscita cada vez mais interesse junto dos potenciais compradores. O centro da capital, o chamado centre-ville, surge na quarta posição e Merl na quinta.

O athome.lu destaca ainda o bairro de Gasperich, uma das zonas da cidade do Luxemburgo em crescimento com inúmeros projetos imobiliários.

Gasperich surge assim no sétimo posto, ao passo que Cessange encerra o ‘top 10’ dos bairros mais populares da capital do grão-ducado.

