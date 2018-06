Sabe qual é o filme luxemburguês mais visto até hoje?

São dados compilados pela primeira vez e que têm como base o número de bilhetes de cinema vendidos. O Centro Nacional do Audiovisual (CNA) revelou a lista dos cem filmes luxemburgueses mais vistos de sempre nas salas de cinema nacionais e no ‘top 3’ estão duas películas da década de 80.

“Conge fir e Mord”, da produtora AFO, que estreou a 16 de dezembro de 1983, vendeu pelo menos 42.619 bilhetes, liderando a classificação. Com 33.816 espetadores, surge depois a comédia “Le club des chômeurs”, de Andy Bausch, de 2002. A fechar o pódio está mais um filme dos anos 80: “Mumm sweet mumm”, da AFO, com 26.867 bilhetes vendidos.

Convém no entanto referir que os números referentes aos filmes “Conge fir e Mord” e “Mumm sweet mumm” resultam dos dados fornecidos pela produtora e incluem, ao contrário da maioria, os bilhetes vendidos para projeções em salas não comerciais. Se excluirmos a afluência a este tipo de salas, “Le club des chômeurs” aparece como o mais visto, seguido de Rusty Boys”, de Andy Bausch.

Nos lugares cimeiros da lista do CNA está também “Wat huet e gesot”, a primeira longa-metragem em língua luxemburguesa, que chegou aos cinemas em 1981. Ocupa a oitava posição.

Destaque ainda para o documentário “Eldorado”, de Rui Abreu, Thierry Besseling e Loïc Tanson, rodado em 2016, que retrata as vidas de quatro imigrantes lusófonos radicados no Luxemburgo. Surge na primeira metade da tabela, ocupando a posição 47. Um pouco mais abaixo, no 53.º posto, aparece o filme “Jaime”, do português António-Pedro Vasconcelos, que resulta de uma co-produção entre Portugal, Brasil e Luxemburgo.

De referir que os dados do CNA incluem apenas os bilhetes vendidos aquando da saída oficial do filme, não contabilizando, por exemplo, as projeções pontuais, vendas de DVD, video-on-demand, streaming e transmissões televisivas. A lista será publicada uma vez por ano.

Redação Latina