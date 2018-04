Sabe quantos apartamentos foram vendidos no ano passado no Luxemburgo?

Os preços da habitação não param de subir, mas as vendas também não. Dados divulgados no último ‘Flash Conjoncture’ do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), mostram que o número de apartamentos vendidos cresceu 17% em 2017, face ao ano anterior.

Em números absolutos, estamos a falar de 7.400 apartamentos vendidos ao longo do ano passado. De acordo com o STATEC, o aumento das vendas abrange tanto os bens antigos, como as construções novas.

O último boletim do STATEC sobre a situação conjuntural destaca que, em 2017, os preços de venda das habitações cresceram 5,6%, um resultado próximo do pico de 6% verificado em 2016 e da média anual de 5% registada desde 2010.

Olhando para a zona euro, o avanço dos preços imobiliários ronda os 4%. Embora a Alemanha tenha assistido a um abrandamento no ano passado (preços subiram 4%, quando no ano anterior tinham avançado 6%), a tendência geral no seio dos Estados-membros é de aumento.

A Itália, por seu lado, destoa dos restantes países do bloco, registando uma descida dos preços pelo sexto ano consecutivo, ao passo que, por exemplo, Espanha e Portugal registaram subidas de 6% e 9%, respetivamente.

Redação Latina