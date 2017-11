No ano passado, nasceram no Luxemburgo 6 050 bebés. O número exato de nascimentos foi divulgado hoje pelo Instituto Nacional da Estatística (STATEC).

Houve 236 gémeos e três trigémeos, ou seja, 239 nascimentos múltiplos, que representam 2% do todos os nascimentos.

A mesma publicação revela que nasceram mais meninos do que meninas, apurando-se que 3 070 bebés do sexo masculino vieram ao mundo no ano passado.

Emma e Gabriel foram os nomes mais escolhidos pelos pais no ano passado.

Redação Latina