Sacos plásticos leves aumentam para 5 cêntimos

O preço dos sacos plásticos leves aumenta, a partir deste mês de janeiro.

Os sacos, vendidos nas caixas dos híper e supermercados, passam a custar cinco cêntimos, o que representa uma subida de dois cêntimos.

Os novos sacos, mais caros, têm nova identidade visual e reforçam a mensagem desta taxa, que é a de limitar a utilização menos amiga do ambiente: “Please, forget me”, “Por favor, esquece-me”, em português.

Os sacos leves terão os dias contados. Pelo menos, essa é a intenção do Governo, que através da lei sobre a prevenção dos resíduos de plásticos – lei que data de 21 de março de 2017 – impõe uma redução progressiva, mas sustentada de utilização deste tipo de sacos.

Com esta lei, nenhuma loja poderá oferecer sacos plásticos leves no início de 2019. No final desse mesmo ano, pretende-se que o número de sacos utilizados por habitante e por ano baixe para 90, e para 40 no final de 2025.

Estas são as metas definidas na legislação luxemburguesa, quando atualmente cada habitante utiliza, em média, 140 sacos leves por ano.

Desde a introdução dos sacos com maior espessura que podem ser reutilizados (eco-sac) em 2004, evitou-se a utilização de cerca de 829 milhões de sacos leves. Isto, representa cerca de cinco mil toneladas e meia de plástico a menos, o equivalente a 12 milhões de litros de petróleo.

Qual o impacto dos sacos plásticos leves no ambiente?

As autoridades luxemburguesas (Valorlux, Conferedação Luxemburguesa do Comércio e Administração do Ambiente) estimam que sem estas medidas, cada consumidor pode utilizar mais de 600 sacos por ano. Se se fizer compras no supermercado uma vez por semana, uma família pode utilizar até 12 sacos, o que representa cerca de 50 sacos por mês, ou seja, mais de 600 por ano.

Estes sacos leves têm uma duração média de utilização de 30 minutos, uma vez que se rompem facilmente.

O decréscimo da quantidade plásticos visa reduzir a poluição do ambiente, com especial incidência nos oceanos. Os sacos desfazem-se em pequenas partículas que ao serem ingeridas pelos peixes e aves marinhas causam a sua morte. Nalguns casos podem chegar também ao prato dos consumidores.

Redação Latina (Foto: Valorlux)