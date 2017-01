Sal indispensável para evitar quedas nos passeios

Quando a neve cai, é sabido que os moradores são obrigados a removê-la no passeio em frente à casa.

Mas isso, só por si, não chega. É preciso, também, espalhar sal nos passeios, para prevenir quedas. Essa responsabilidade é dos serviços comunais, das empresas e dos particulares.

A obrigação de espalhar sal nos passeios abrange todos os inquilinos ou senhorios, nos condomínios, se não houver um responsável designado para essa tarefa.

Quando não há uma definição clara de passeio, à entrada do imóvel, o sal deve ser espalhado no perímetro de um metro, a partir do muro exterior.

Além disso, quando há neve e gelo é absolutamente proibido despejar água nos passeios, nas bermas da estrada ou qualquer outro espaço público.