Salário mínimo vai aumentar – Governo

O salário mínimo vai aumentar 1,1% a partir de janeiro do próximo ano. Isto dá uma subida superior a 20 euros que se fará sentir tanto no salário mínimo como no salário mínimo qualificado. Assim, o salário mínimo não qualificado passa a ser de 2.071,07 euros por mês. Já o qualificado será de 2.485,29 euros.

A medida surge no dia seguinte às eleições legislativas e foi decidida em Conselho de Ministros.

Em comunicado, o Executivo cessante liderado por Xavier Bettel informa que o Revis (o anterior rendimento mínimo garantido) e o rendimento para pessoas com deficiência grave vai também aumentar 1,1%.