Saldos: Transporte VDL gratuito domingo na capital

No domingo não se paga bilhete nos autocarros da rede da cidade do Luxemburgo.

A ideia é atrair o maior número possível de consumidores para as lojas da capital, que vão estar abertas na tarde de domingo, ao abrigo do período de saldos de inverno que termina no próximo dia 27.

Não se paga em todas as linhas (1 a 31) de autocarro da rede da capital (VDL – Ville de Luxembourg) e até em algumas da rede regional RGTR.

Para incentivar ainda mais os automobilistas a utilizar os transportes públicos, a comuna da cidade do Luxemburgo lembra que também são gratuitos os parques de estacionamento “Schuman”, “Stade” e “Bouillon”.

Redação Latina