Salto com Vara: Diogo Ferreira conquista ouro no salto com vara nas Universíadas

O português Diogo Ferreira conquistou hoje a medalha de ouro no salto com vara das Universíadas de Taipé, que decorrem até 30 de agosto, ao passar a fasquia colocada a 5,55 metros.

O detentor do recorde português, fixado em 5,71, superou o cazaque Sergey Grigoryev, que saltou 5,50 para ficar com a prata, e o italiano Claudio Stecchi, que superou 5,40 e conquistou o bronze.

A medalha de Diogo Ferreira eleva para quatro o número pódios alcançados por atletas portugueses nas Universíadas de 2017, depois de Francisco Belo ter conquistado o ouro no lançamento do peso, Rui Bragança a prata em taekwondo, na categoria de -58 kg, e Marta Onofre o bronze no salto com vara.

No ténis, Nuno Borges garantiu hoje um lugar nas meias-finais, agendadas para segunda-feira, ao impor-se ao japonês Yuya Ito, por 6-4 e 6-0.

No atletismo, Samuel Barata não terminou a meia maratona, ganha pelo japonês Kei Katanishi (1:06.09 horas), enquanto no voleibol masculino, a seleção universitária portuguesa perdeu com o Japão, por 3-0, e falhou a presença nas meias-finais.