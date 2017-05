Salvador bateu o recorde de pontos de sempre da Eurovisão

A participação portuguesa foi a mais pontuada de sempre do festival da Eurovisão.

Salvador Sobral bateu um recorde, na perspetiva portuguesa, conseguindo aquilo [vencer o festival] que nunca tinha sido conseguido depois de tantas tentativas.

O feito já é enorme, mas a nível internacional Sobral bateu outro recorde ainda mais difícil de ser alcançado (e agora de ser ultrapassado), que foi o de levar a concurso o tema [“Amar Pelos Dois”] mais pontuado da história da Eurovisão.

A música arrecadou 758 pontos no somatório dos votos do público e do Júri. O recorde anterior, que tinha apenas um ano, pertencia à Ucrânia, vencedora da edição 2016 com a canção “1944”, conseguiu reunir 534 pontos.

Esse valor, era até ao passado 13 de maio, a máxima pontuação que alguma música havia conseguido na história do festival.

Recorde, em baixo, a atuação da vitória dos manos Sobral na Eurovisão:

(Foto: Gleb Garanich – Reuters)