Salvador Sobral e Caetano Veloso cantam juntos

Caetano Veloso publicou um vídeo onde o mostra com Salvador Sobral, num ambiente informal, a tocarem e cantarem juntos.

O momento aconteceu em casa da fadista Carminho, depois de um concerto de Caetano Veloso no Casino do Estorial, refere a Blitz. Salvador Sobral interpretou um dos temas do seu álbum de estreia “Nem Eu”, acompanhado à guitarra pelo músico brasileiro.

Durante a final da Eurovisão, na qual a vitória foi para Salvador Sobral, Caetano Veloso tinha elogiado muito o cantor português, referindo-se a ele como “bom demais”.

Veja o vídeo em baixo: