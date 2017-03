Salvador Sobral: da eliminação no “Ídolos” para a vitória no Festival da Canção

Salvador Sobral foi o concorrente que mais pontos reuniu no Festival da Canção deste ano com o tema “Amar pelos Dois” (veja aqui), com composição de Luísa Sobral, sua irmã, mas se recuarmos oito anos, Salvador seria o quinto finalista a ser eliminado do programa de talentos “Ídolos” da SIC, terminando no sétimo lugar.

Como recorda a Blitz, na edição de 2009 do “Ídolos” [3ª edição], Salvador Sobral competia com nomes como Carolina Torres, Carlos Costa, Diana Piedade e Filipe Pinto (que seria o vencedor), e não iria além da sétima posição. Agora irá representar Portugal na Eurovisão que este ano decorre em Kiev, Ucrânia.

O êxito de “Amar pelos Dois” nas redes sociais fez disparar o disco de estreia, intitulado “Excuse Me”, editado em 2016, ao quarto lugar da loja do iTunes.

Em declarações ao Diário de Notícias, o cantor, de 27 anos, explicou a vitória de uma canção “simples” (já tem perto de 600 mil visualizações no YouTube): “a canção é de uma simplicidade, de uma beleza tão incríveis que é impossível as pessoas não ficarem tocadas”.

A próxima prova de Salvador Sobral é levar a canção “Amar pelos Dois” no dia 9 de maio à primeira semi-final da Eurovisão. A final acontece em 13 de maio em Kiev.

Recorde a canção em baixo e veja o casting de Salvador para o Ídolos:

(Foto: esc-plus)