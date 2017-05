“Salvador Sobral estragou Portugal” desabafo humorístico sobre a glória lusa

No início da semana foi publicado um vídeo da autoria do humorista Diogo Batáguas, no qual o comediante desabafa sobre os recente feitos e glória portuguesa no panorama internacional.

“Já não sei ser português. Europeu de Futebol, Festival da Eurovisão… tudo o que tinha como garantido deixa de fazer sentido. Fui ensinado a sofrer, fui ensinado a perder.” é por onde começa o registo irónico relatado com profundo sofrimento (humorístico) por Diogo.

“Eramos os melhores do mundo a sofrer e agora ganhamos coisas. O que vem a ser isto?”, questiona, indigando. Lembra o “pontapé ao calhas” de Éder e o “badameco a cantar sozinho” [Salvador] e questiona, a propósito dessas vitórias: “Somos o quê? Um povo feliz?”, “culpando” Salvador Sobral de ter “estragado Portugal”.

Veja o vídeo em baixo que a esta altura já conta com quase 90 mil visualizações: