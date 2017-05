Salvador Sobral já fez o primeiro ensaio

Salvador Sobral já está preparado para atuar na semi-final do festival Eurovisão que decorre hoje (09/05) em Kiev, na Ucrânia.

O vencedor do festival da Canção que vai tentar levar a canção “Amar Pelos Dois” ao primeiro lugar do festival internacional já fez os ensaios ontem no que é denominado de “ensaio de roupa” (Dress Rehearsal, em Inglês).

De referir que Salvador Sobral encontra-se, atualmente, no segundo lugar da casa de apostas entre todas as 42 candidatas, sendo encarado com um dos favoritos.

Por outro lado, Sobral tem sido um dos artistas mais pesquisados pelos fãs da Eurovisão, o que seria o mesmo que dizer que se o sistema de pontuação do concurso se baseasse nas pesquisas feitas no Google por cada artista, Salvador Sobral voltava a ser um dos mais fortes em competição.

De acordo com os dados de um estudo realizado pelo Google News Lab, Salvador conseguiu ficar muito mais bem posicionado do que a média expectável das prestações portuguesas.

Como referido, a semi-final em que Portugal participa acontece esta terça-feira e a final do festival da Eurovisão acontecerá no próximo sábado (13/05) à noite.

Veja o ensaio de Sobral que recebeu aplausos no final no vídeo em baixo: