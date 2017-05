Salvador Sobral leva Portugal à vitória na Eurovisão

Salvador Sobral venceu o festival com a canção “Amar Pelos Dois”.

O vencedor foi decidido na combinação entre os votos do público, via telefone, e do júri (382 pontos) de cada um dos países participantes, somando 758 pontos, à frente da Bulgária.

Disputada em Kiev, na Ucrânia, a Europa rendeu-se ao encanto de Sobral e da sua canção angelical.

Muitos diziam que era impossível, que uma música assim nunca iria vencer a Eurovisão. A música não era festivaleira nem Sobral era acompanhado por grande produção de efeitos de luzes ou bailarinos. Era apenas um jovem de 27 anos, em palco, vestido e com um jeito simples. Mas venceu.



E foi uma vitória histórica. Nunca Portugal havia passado do sexto lugar, em 1996. A última vez que Portugal chegou a uma final foi em 2010 com Lúcia Moniz e a canção “O meu coração não tem cor”. A estreia de Portugal aconteceu em 1964, ano em que António Calvário interpretou o tema “Oração”, mas não obteve qualquer voto.

Agora, os irmãos Sobral fizeram história e transformaram “Amar Pelos Dois” num fenómeno mundial em que todos os dias surgiam vídeos de fãs a interpretar a canção.

Hoje, o resultado não deixa dúvidas: a Europa rendeu-se a Salvador Sobral.

Veja, em baixo, o momento em que Sobral foi anunciado o vencedor, e mais abaixo, a atuação na final da Eurovisão: