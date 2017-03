Salvador Sobral no lote dos favoritos da Eurovisão

A canção de Salvador Sobral para o Festival da Eurovisão, “Amar Pelos Dois” está nos lugares cimeiros das casas de apostas.

Em Portugal, Salvador Sobral venceu o Festival da Canção reunindo o maior número de votos tanto do público como do júri. “Lá fora”, a canção portuguesa é uma das favoritas no Festival da Eurovisão.

Como revela a Blitz, no site da Eurovision World – que faz o balanço das previsões de onze das principais casas de apostas mundiais -, a canção “Amar Pelos Dois” situa-se no 4º lugar do ranking.

No primeiro lugar encontra-se a canção italiana “Occidentali’s Karma” de Francesco Gabbani. À frente de Portugal, nos segundo e terceiro lugares, posicionam-se as participações da Bélgica e da Suécia com “City Lights” de Blanch, e “I Can’t Go On” de Robin Bengtsson, respetivamente. Pode ouvir as cinco canções melhor posicionadas mais abaixo.

“Amar Pelos Dois”, escrito por Luísa Sobral e interpretado pelo irmão Salvador Sobral, foi o tema vencedor no Festival da Canção do passado dia 5 de março no Coliseu de Lisboa. No dia 9 de maio decorre a primeira semi-final na qual participará Salvador Sobral, e a final da Eurovisão irá realizar-se no dia 13 de maio, em Kiev (Ucrânia).

Conheça o ranking das previsões em 13 de março no site Eurovision World, e ouça as cinco canções melhor posicionadas a seguir recordando “Amar Pelos Dois” de Salvador Sobral em quarto lugar: