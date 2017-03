Salvador Sobral é o vencedor do Festival da Canção

Das oito canções apresentadas, “Amar pelos Dois”, interpretada por Salvador Sobral, foi a escolhida para representar Portugal no Festival da Eurovisão.

Transmitido em direto pela RTP, na noite passada, a partir do Coliseu de Lisboa, a canção apurada na 51ª edição do Festival da Canção foi a que reuniu o maior número de votos do público e do júri, presidido por Júlio Isidro.

Entre as finalistas estavam ‘Gente Bestial’ (Jorge Benvinda), ‘Don’t walk away’ (Pedro Gonçalves), ‘Eu nunca me fui embora’ (Lena d’Água), ‘Poema a dois’ (Fernando Daniel), ‘Primavera’ (Celina da Piedade), ‘O que eu vi nos meus sonhos’ (Deolinda Kinzimba), ‘Nova Glória’ (Viva la Diva) e a vencedora ‘Amar pelos Dois’ (Luisa Sobral).

Reveja (clicando aqui) as atuações de todos os finalistas



O irmão de Luísa Sobral, Salvador, irá apresentar a canção na primeira semi-final do Festival da Eurovisão, dia 9 de maio, na Ucrânia, tendo como objetivo alcançar a final, a 13 do mesmo mês.

Pontuações dos finalistas do Festival da Canção:

1º- Salvador Sobral, “Amar Pelos Dois” (22 p.)

2º- Viva La Diva, “Nova Glória” (18 p.)

3º- Celina da Piedade, “Primavera” (16 p.)

4º- Jorge Benvinda, “Gente Bestial” (15 p.)

5º- Fernando Daniel, “Poema a Dois” (14 p.)

6º- Pedro Gonçalves, “Don’t Walk Away” (13 p.)

7º- Lena d’Água, “Nunca Me Fui Embora” (8 p.)

8º- Deolinda Kinzimba, “O Que Eu Vi Nos Meus Sonhos” (7 p.)

Veja os vídeos da canção vencedora, “Amar pelos Dois”: