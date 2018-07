Salzgitter faz oferta para comprar fábrica da ArcelorMittal em Dudelange

O projeto de venda da fábrica da ArcelorMittal em Dudelange começa a ganhar forma. Há pelo menos uma proposta concreta em cima da mesa. Em causa está o grupo alemão Salzgitter.

De acordo com a agência de notícias Reuters, a proposta foi apresentada na segunda-feira, visando as fábricas do gigante mundial do aço em Dudelange, no sul do grão-ducado, e em Liège, na Bélgica. Não se conhece para já o valor em discussão.

A possibilidade de a ArcelorMittal vender a unidade de produção de Dudelange prende-se com o projeto de aquisição do grupo italiano Ilva. As regras europeias de concorrência obrigam-na, portanto, a separar-se de algumas fábricas, com a de Dudelange a aparecer nessa lista.

No entanto, a compra do Ilva poderá demorar mais do que se esperava. Surgiram entretanto alguns entraves por parte do Governo italiano, que, segundo a Reuters, quer “renegociar as condições da operação”, adiando a transação para meados do mês de setembro.

Note-se que, no âmbito deste caso, Luxemburgo, França e Alemanha marcaram para setembro uma conferência inter-ministerial para debater o futuro da estratégia industrial europeia.

