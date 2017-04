Samba Seven penalizado na secretaria ainda pode chegar ao título

O Samba Seven ALSS foi penalizado com uma derrota na secretaria por 3-0, no seu duelo de domingo passado, da liga de futsal, frente ao Amicale Clervaux.

A Federação Luxemburguesa de Futebol castigou o clube, devido à utilização irregular de três jogadores, na partida da primeira mão do playoff do título.

O Samba Seven pensava que os castigos tinham ficado eliminados, após a falta de comparência do Bettendorf, no jogo anterior.

Mas, à luz dos regulamentos, os jogadores continuaram suspensos.

O Samba Seven parte para o duelo da segunda mão, com o Amicale, com essa desvantagem (0-3), depois de ter ganho no recinto de jogo por 5-4.

O encontro da segunda ronda está marcado para o próximo domingo, às 21:00.

Na outra meia-final o Differange já está com um pé na final, depois de ter ganho no reduto do US Esch, por 9-1.

O jogo da segunda mão está agendado para a próxima segunda-feira, também às 21:00, em Oberkorn.

Finalmente, na luta pela manutenção, o Pétange recebe o RAF Differdange, no domingo, às 18 :00, após a vitória no jogo da primeira mão do play-off, por 10-8.

