Santa Casa inaugura Biblioteca Padre Belmiro

Mais de 200 livros do espólio do padre Belmiro vão estar à disposição do público, na Biblioteca Padre Belmiro Narino Figueira, em Hamm. A biblioteca foi inaugurada na terça-feira, por iniciativa da Santa Casa da Miseridórdia do Luxemburgo, e também aceita doações de livros.

A instituição decidiu partilhar com o público a coleção de livros do pároco português, falecido na madrugada de 11 janeiro deste ano, aos 86 anos, vítima de cancro.

Em entrevista ao jornal Contacto, o presidente da assembleia-geral da Santa Casa, Jaime Gonçalves, afirmou que a instituição decidiu abrir a biblioteca, em memória de Belmiro Narino, por tudo o que ele fez pela comunidade portuguesa.

O objetivo do projeto é multicultural, já que a coleção do padre Belmiro não inclui só obras em português. Também há livros noutras línguas, nomeadamente em espanhol, inglês e italiano.

Um mês depois da morte de Belmiro Narino, Jaime Gonçalves sublinhou que a Santa Casa vai continuar o seu trabalho de cariz humanitário. A instituição apoia atualmente mais de uma dezena de famílias.

Jaime Gonçalves, presidente da assembleia geral da Santa Casa, a dar conta da abertura da Biblioteca Belmiro Narino.

Redação Latina