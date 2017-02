Santana disse que Beyoncé “não é cantora”. Já veio pedir desculpa

No rescaldo da 59ª edição dos Grammy, Carlos Santana tomou o partido de Adele dizendo que Beyoncé não foi a vencedora porque “não é cantora”. Com vários concertos agendados na Nova Zelândia e Austrália, o guitarrista mexicano-americano demonstrou tomar o partido de Adele em entrevista à Associated Press.

“Penso que Adele venceu porque sabe cantar”, introduziu a sua opinião deste modo. “Com todo o respeito pela nossa irmã Beyoncé, a Beyoncé é muito bonita e faz música mais do tipo de ‘passerelle’ – música para desfilar com um vestido – mas não é uma cantora, cantora, com todo o respeito por ela”, disse o líder dos Santana, vencedor de 13 Grammy. E continuou: “a Adele sabe realmente cantar. Não traz aqueles bailarinos todos nem adereços ou decorações, consegue ficar ali apenas parada a cantar a sua música e é por isso que ganha”.

Embora o músico, de 69 anos, tenha referido várias e várias vezes o respeito que tem por Beyoncé, já pouco lhe serviu. De todos os lados choveram críticas a Santana em defesa de Beyoncé.

Não demorou muito para se ver obrigado a vir a terreiro esclarecer o que havia dito, através de uma publicação no Facebook.