São luxemburgueses os agricultores mais jovens da União Europeia

Cerca de 10 milhões de pessoas trabalham na agricultura nos países da União Europeia (UE). Este número representa 4,4% do total de postos de trabalho.

No entanto, há grandes disparidades entre os países. Por exemplo, a agricultura absorve 26% do emprego na Roménia, ao passo que no Luxemburgo não passa de 0,8%.

Os dados, relativos a 2015, foram revelados pelo Eurostat.

Outro dado interessante diz respeito à idade dos agricultores no seio da União Europeia.

Os do Luxemburgo são os mais jovens, já que 50% têm menos de 40 anos.

Em contrapartida, os agricultores de Portugal são os mais velhos. Cerca de 42% têm mais de 65 anos e só há 14% com menos de 40 anos.

De referir, ainda, que não chega a 20% a percentagem de mulheres agricultoras, no Luxemburgo.

Em Portugal, a taxa de presença feminina anda perto dos 30%.

A Lituânia, com quase 50% do total, é o país que tem mais mulheres a trabalhar no setor primário.

Redação Latina