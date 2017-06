“São testemunhos de emoção e dor” – jornalista José Carlos Araújo/TVI (C/ÁUDIO)

Foto: Lusa

Tudo aponta para que se trate do incêndio mais mortífero dos últimos 50 anos, em Portugal. Centenas de bombeiros continuam no terreno a combater as chamas que deflagraram no sábado em Pedrógrão Grande e que já fizeram 62 mortos e outros tantos feridos.

No terreno estão bombeiros, elementos da proteção civil e também jornalistas. Um deles é José Carlos Araújo, da TVI, que partilhou com a Rádio Latina a experiência de quem tem a tarefa de relatar, para o país e o mundo, uma das maiores tragédias da história recente de Portugal.

Sobre os testemunhos que tem registado ao longo das últimas horas, o jornalista José Carlos Araújo sublinha a “emoção e dor” de quem perdeu familiares e vizinhos ou viu amigos a tentar escapar às chamas.

O Jornalista José Carlos Araújo, da TVI, está no posto de comando em Ansião, de onde falou à Rádio Latina sobre a situação que se vive no terreno

Redação Latina