Schneider e Costa na lista dos políticos europeus mais influentes – jornal Politico

O luxemburguês Étienne Schneider e o português António Costa fazem parte da lista dos 28 políticos europeus mais influentes da Europa, publicada pelo jornal norte-americano Político.

Trata-se da terceira edição do ranking, que faz uma seleção dos nomes que, segundo a publicação, “irão transformar as ideias, a política e a vida europeia” em 2018.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia do Luxemburgo, o socialista Étienne Schneider, ocupa o 12.º lugar da classificação. Já o também socialista António Costa, primeiro-ministro de Portugal, aparece no top 10 do ranking, na nona posição.

Sobre Étienne Schneider, o jornal destaca os esforços do ministro luxemburguês no âmbito do projeto de exploração dos recursos naturais do espaço. Uma área na qual o grão-ducado aparece como pioneiro, ao tornar-se no primeiro país a criar um quadro legal para que as empresas possam levar a cabo a exploração espacial.

No caso do primeiro-ministro português, é o facto de Costa ser socialista que surge em evidência. “António Costa é uma coisa rara na Europa de hoje: um socialista de sucesso”, escreve o jornal.

A lista do Politico é liderada pelo alemão Christian Lindner, líder do Partido Liberal Democrata (FDP). O britânico Michael Gove e a francesa Muriel Pénicaud completam o pódio.

Redação Latina (Foto: gouvernement.lu)