A edição deste ano da maior feira popular do país e da Grande Região abre a 23 de agosto.

A feira de diversões “Schueberfouer” é inaugurada numa quarta-feira e dura 20 dias, a céu aberto, no centro da capital do país (parque de estacionamento do Glacis, no bairro de Limpertsberg).

A famosa feira é uma das tradições mais antigas do Luxemburgo e já vai na edição número 677.

Redação Latina