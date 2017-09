Schueberfouer deve ser elevada a património nacional?

Será que a Schueberfouer merece ser elevada a património nacional? A questão é do deputado Serge Wilmes (CSV) e foi endereçada ao primeiro-ministro e ministro da Cultura, Xavier Bettel.

Na pergunta parlamentar, divulgada no site do Parlamento, o deputado sublinha que a maior feira popular do Luxemburgo vai já na edição número 677, tendo-se tornado entretanto numa das “maiores e mais modernas feiras populares da Europa”.

Tendo em conta que se trata de uma antiga tradição luxemburguesa e um evento popular que também atrai muitos visitantes dos países vizinhos, o deputado cristão-social quer saber se o ministro está de acordo em elevar a feira popular ao estatuto de património material e imaterial.

O deputado do CSV quer também saber a opinião do líder do Executivo sobre a eventual abertura de um centro cultural ou museu que documente a a história da Schueberfouer e recolha material relacionado com a feira popular.

O líder do Executivo, que tutela a Cultura, tem até ao dia 25 de setembro para dar resposta às perguntas do deputado.

A Schueberfouer abriu ‘as portas’ no dia 23 de agosto no parque de estacionamento do Glacis, em Limperstsberg, onde fica até 11 de setembro. Todos os anos passam por lá cerca de 2 milhões de visitantes.

Redação Latina