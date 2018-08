Schueberfouer: Elétrico e autocarros gratuitos para ir à feira

A Schueberfouer abre amanhã, no parque de estacionamento do Galcis, e a grande novidade é que este ano há outra forma de lá chegar: de elétrico. Além de ser gratuito durante as próximas semanas, o serviço vai ser reforçado para facilitar o acesso à maior feira popular do Luxemburgo e da Grande Região.

O chamado ‘tram’, que atualmente faz a ligação entre Kirchberg e a Place de l’Étoile, é gratuito até ao próximo dia 16 de setembro e durante os próximos vinte dias, vai circular com horários adaptados aos da feira popular. Entre amanhã e o dia 11 de setembro, o elétrico vai circular até à 01:30 da manhã, de domingo a quinta-feira, e até às 02:30 às sextas-feiras e sábados.

Por razões de segurança, o novo meio de transporte da capital vai circular apenas numa via entre as paragens Theater e Faïencerie, com a velocidade limitada a 20 km/h.

Os autocarros da rede da cidade do Luxemburgo que passam pelas paragens da Fondation Pescatore e Theater também serão gratuitos entre a gare, o centro, e a Schueberfouer, a partir das 18:00, durante a semana e a partir das 12:00 aos domingos. Aos sábados, são de borla durante todo o dia.

Redação Latina