A edição 2018 da Schueberfouer está a chegar ao fim. Hoje é o último dia para os amantes de sensações fortes poderem desfrutar das atrações da feira popular, ‘estacionada’ no Glacis, em Limpertsberg, desde 23 de agosto.

Como todos os anos, o último dia de Schueberfouer é sinónimo de descontos, com as atrações acessíveis a metade do preço.

Às 22:00 haverá o tradicional fogo-de-artifício.

E, será ao ‘som’ e brilho dos foguetes que se encerrará a edição número 678 da Schueberfouer.

Redação Latina