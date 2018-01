Secretário de Estado das Comunidades a 12 de janeiro no Luxemburgo

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, vai estar no próximo dia 12 no Luxemburgo.

Segundo informação apurada pela Rádio Latina junto do Embaixador de Portugal no Luxemburgo, Carlos Pereira Marques, o ponto central da visita ao grão-ducado será uma reunião com o ministro do Trabalho, Nicolas Schmit. O tema principal em cima da mesa será a formação profissional em português.

José Luís Carneiro defende o alargamento da oferta de formação profissional em português, uma reivindicação de longa data da central sindical OGBL, que tem como objetivo garantir o acesso dos portugueses do Luxemburgo a cursos de qualificação profissional, sobretudo no setor da construção civil.

Redação Latina (Foto: Lusa)